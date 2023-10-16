Від початку війни в Україні понад 60 тис. українців нагороджені за участь у боях, - Зеленський

Про це він заявив у вечірньому звернені.

"Сьогодні підписав нові укази про відзначення воїнів державними нагородами. За увесь час цієї війни – повномасштабної – уже більш ніж 60 тисяч українців і українок були нагороджені за участь у боях заради держави. Це дійсно повномасштабна сміливість. Відвага, чиє коріння – у характері нашого народу. В характері, який не здається. В характері, який переможе" - сказав президент.

Також Зеленський подякував військовим 110-ї окремої механізованої бригади, "Сімдесятдевʼятці" ДШВ, артилеристам 55-ї бригади, десантникам 82-ї окремої бригади та воїнам 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ за відвагу, ефективність у наступальних діях та наголосив, що "кожен наш крок важливий і шкірна ворожа втрата має сенс".

"Бійці спецпідрозділу "Кракен" ГУР МО, які ведуть оборону в районі Купʼянська. Дякую, хлопці! Дякую за вашу міцність і результативність! Слава всім нашим воїнам!" - окремо подякував розвідці Зеленський.