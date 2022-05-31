Про це він розповів в етері телеканалі "Еспресо".

"За неофіційними даними до повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 200 тис. вогнепальної нарізної зброї знаходилось в нелегальному користуванні на території нашої країни. Сьогодні ця цифра значно збільшилась. Вся зброя, яка знаходиться в нелегальному користуванні є незаконною і повинна бути вилучена, а ті хто її зберігав мають понести покарання", - розповів Дануца.

Нардеп також додав, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну українцям легально було роздано декілька тисяч одиниць автоматичної зброї.

"За моїми даними, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну українцям легально було роздано десятки тисяч одиниць автоматичної зброї. Зброя видавалась під контролем відповідних органів для захисту держави від російських окупантів. Зараз МВС України проводить роботу по вилученню цієї зброї. Сьогодні велика частина тої зброї повернена у відповідні місця збереження", - додав Дануца.

1 травня народні депутати з фракції "Європейська солідарність" внесли законопроєкт 7326, який дозволяє зберігати за місцем проживання зброю військовослужбовцями Сил територіальної оборони Збройних Сил України, членами добровольчих формувань територіальних громад, які беруть участь у національному спротиві

25 травня 2022 року в мобільному застосунку “Дія” за ініціативою МВС стартувало опитування, в якому українців запитали про їхню позиції щодо володіння зброї

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