Від початку вторгнення Росія втратила 15300 військових, 509 танків, 99 літаків та 123 гелікоптери, – Генштаб ЗСУ
Збройні Сили України продовжують знищувати російських окупантів. Втрати ворога продовжують зростати як серед особового складу, так і серед бойової техніки
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.03 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 15300 осіб,
- танків ‒ 509 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1556 од,
- артилерійських систем – 252 од,
- РСЗВ – 80 од,
- засоби ППО – 45 од,
- літаків – 99 од,
- гелікоптерів – 123 од,
- автомобільної техніки – 1000 од,
- кораблі /катери – 3 од,
- цистерн з ПММ – 70,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35.
- Спеціальна техніка –15.
- Нагадаємо, Резніков закликав жителів ОРДЛО уникати мобілізації, переходити на бік ЗСУ або здаватися.
- Додамо, на Харківщині росіяни пострілом із танку вбили двох людей і їхню 9-річну дочку, на Миколаївщині від обстрілу окупантів загинули дитина і двоє дорослих.
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