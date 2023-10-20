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Від радянського герба до безпілотників: у музеї історії України у Другій світовій відкрили нові експозиції

20 жовтня, 2023 п'ятниця
13:17
Культура На фото: Національний музей історії України у Другій світовій

У п'ятницю, 20 жовтня, запрацював Національний музей історії України у Другій світовій, який від початку повномасштабного вторгнення був закритим для відвідувачів

Про це з місця події розповіла кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Музей відкрив усю територію для відвідувачів. Фахівці представили експозицію "Переозначення", де показують демонтований радянський герб. Також є виставка соціальних ініціатив та благодійних акцій втілених Державною казначейською службою України - "Наша скарбниця".

На фото: Національний музей історії України у Другій світовій

На фото: Національний музей історії України у Другій світовій

Водночас кияни та гості столиці можуть відвідати експозицію "Війна в Україні", там показують роботи вуличного художника з Франції, відомого як С215.

Разом із відкриттям території музей запустили проєкт про ворожі безпілотники - "Загроза з неба".

На фото: Національний музей історії України у Другій світовійНа фото: Національний музей історії України у Другій світовій

У Національному музеї історії України у Другій світовій представлено найдовший стяг - 1 км 59 м, а також прапор, що висів на флагштоці перші 10 днів війни.

Сьогодні вхід у музей вільний.

На фото: Національний музей історії України у Другій світовій

Завтра, за сприятливих погодних умов, можна буде піднятися на оглядовий майданчик на щиті монумента, але тільки 10 підйомів на день.

  • 20 жовтня стало відомо, що доступ до території Національного музею історії України у Другій світовій війні буде вільний.
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