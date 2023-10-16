Тризуб на щиті "Батьківщини-матері" з 19 жовтня можна буде побачити на власні очі
19 жовтня територія Національного музею історії України у Другій світовій війні стане доступною для відвідування киян і гостей столиці
Про це повідомила пресслужба музею.
"Від цього дня ви можете вільно пройти скульптурною галереєю, алеєю повз головний прапор і помилуватися краєвидами лівого берега з головної площі. І, звісно ж, на власні очі побачити встановлений знак княжої доби – тризуб на щиті "Батьківщини-матері", - йдеться у повідомленні.
Передісторія
Минулого року в застосунку "Дія" запустили голосування, яке мало вирішити долю герба СРСР на щиті Батьківщини-матері. Згідно з результатами опитування, більшість українців проголосували за заміну герба СРСР на державний герб.
Водночас народний депутат Володимир В'ятрович висловився проти заміни герба СРСР на тризуб, заявивши, що монумент є повністю радянською скульптурою й українізувати його неможливо.
Натомість Мінкульт заявив, що демонтувати монумент неправильно.
"Зносити пам'ятку, яка є однією з візитівок України, що дивиться на схід, яка величезна сама по собі, та є атракцією для багатьох туристів, мені здається абсурдом у цей час. У нас є на що витрачати кошти… Займатися демонтажем "Батьківщини-матері", думаю, це можна робити лише у хворобливій уяві затятих патріотів", - сказав тодішній очільник відомства Ткаченко.
У Мінкульті зазначали, що заміна герба СРСР на тризуб здійснюватиметься коштом меценатів без залучення грошей із держбюджету.
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