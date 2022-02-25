Від рук російських військових на Харківщині загинули 23 цивільних

Про це сказав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає Слово і Діло.

За його словами, в самому Харкові всі будівлі, як адміністративні, так і житлові, контролюються українською стороною.

У місті та області оголошено комендантську годину, люди спускаються до метрополітену, щоб уберегтися від можливого обстрілу. Наразі там перебуває кілька тисяч харків'ян.

"Загроза обстрілу завжди залишається... Зараз йдуть у нас активні бої по Дергачівському напрямку, по Сумському напрямку, по Вовчанському напрямку і по Куп'янську. Наші військові не поступилися своїми позиціями ні на один метр. Вони тримаються, ворог зазнає значних втрат. Наші військові захопили полонених. Зараз йде їх допит", - зазначив він.



Нагадаємо, раніше у Харківській області бійці Збройних сил і тероборони відбивали наступ військ РФ у Дергачах і Печенігах.

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