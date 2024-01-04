Від серцевого нападу помер учасник бойових дій Святослав Бурмака - брат народної артистки України Марії Бурмаки
Учасник бойових дій Святослав Бурмака - брат народної артистки України Марії Бурмаки, у ніч на 4 січня помер від серцевого нападу
Про це Марія Бурмака повідомила у facebook.
Вона розповіла, що брат служив у 43-й окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Тараса Трясила. Його комісували за станом здоров'я у квітні. Чоловік лікувався від поранення та контузії у військовому госпіталі.
Уночі 4 січня Святослав Бурмака помер від серцевого нападу.
"Не витримувала його психіка. Не витримало врешті і серце. Йому було 43. Нема таких слів, щоб описати, як боляче нашій сім‘ї. Я завжди тебе буду дуже любити, Слава", - написала Бурмака.
Вона додала, що прощання відбудеться в суботу, 6 січня. Про місце та час буде відомо згодом.
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