Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Від серцевого нападу помер учасник бойових дій Святослав Бурмака - брат народної артистки України Марії Бурмаки

Від серцевого нападу помер учасник бойових дій Святослав Бурмака - брат народної артистки України Марії Бурмаки

4 січня, 2024 четвер
14:53
Війна з Росією Святослав Бурмака

Учасник бойових дій Святослав Бурмака - брат народної артистки України Марії Бурмаки, у ніч на 4 січня помер від серцевого нападу

Про це Марія Бурмака повідомила у facebook

Вона розповіла, що брат служив у 43-й окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Тараса Трясила. Його комісували за станом здоров'я у квітні. Чоловік лікувався від поранення та контузії у військовому госпіталі. 

Уночі 4 січня Святослав Бурмака помер від серцевого нападу. 

"Не витримувала його психіка. Не витримало врешті і серце. Йому було 43. Нема таких слів, щоб описати, як боляче нашій сім‘ї. Я завжди тебе буду дуже любити, Слава", - написала Бурмака. 

Вона додала, що прощання відбудеться в суботу, 6 січня. Про місце та час буде відомо згодом. 

Україна
військові
ЗСУ загиблі
Читайте також:
Ілюстративне фото
3 січня, 2024 середа
Десантники 95-ї бригади дроном урятували побратима з полону
Ілон Маск
2 січня, 2024 вiвторок
"Після чотирьох років божевілля": Маск зробив передбачення на наступний рік
Ракетоносій "калібрів"
3 січня, 2024 середа
У ВМС пояснили, чому РФ не застосовує для обстрілів України кораблі
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.15
    Купівля 38.15
    Продаж 38.92
  • EUR
    Купівля 41.74
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
4 січня
15:38
Ексклюзив
росія іран
Теракт біля могили генерала Сулеймані, ймовірно, відбувся за участі РФ, - сходознавець Якубович
15:19
Ексклюзив
Білий дім
Насправді "план Б" існує: "Інформаційний спротив" про військову допомогу США
15:12
Укрпошта
Укрпошта доставлятиме ліки на прифронтові та деокуповані території
14:48
Оновлено
ракета
РФ ударила по енергетичних об'єктах у Кропивницькому: є загиблий і травмовані
14:41
Крилата ракета
Окупанти планують оснащувати крилаті ракети Х-32 касетними боєприпасами, - Спротив
14:27
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:15
Україна повернула з ТОТ Херсонщини 12-річного хлопця з бабусею
Україна повернула з окупованого лівобережжя Херсонщини 12-річного хлопця з бабусею
14:07
На фото: Альфонсо Москато
Сицилійський співак випустив пісню на підтримку України
14:00
OPINION
Олексій Панич
Що таке справедлива мобілізація?
13:57
Ексклюзив
НАТО
РФ перевіряє поляків та НАТО на здатність реагувати, - авіаційний експерт Криволап про ракету, яка залетіла до Польщі
13:47
ЗСУ, мобілізація
В Україні за ухилення від мобілізації відкрито 9 тис. кримінальних справ, 2600 із них уже в судах
13:44
ожеледиця
Дощ і мокрий сніг майже по всій Україні. У Києві на дорогах ожеледиця, - прогноз погоди від Наталки Діденко на 5 січня
13:37
Оновлено
Су-34
В ГУР підтвердили, що на аеродромі в Челябінську згорів російський винищувач Су-34
13:30
Оновлено
РФ обстріляла Дніпропетровщину й Донеччину: є загиблий і поранені
13:24
На фото: Ірина Гатун
Акторка Гатун, яка зіграла в номері "Кварталу 95" мешканку Скадовська, потрапила до бази "Миротворець"
13:24
Оновлено
ЗАЕС і МАГАТЕ
МАГАТЕ повідомило, що росіяни заборонили інспекцію кількох реакторних залів ЗАЕС. В Енергоатомі прокоментували
13:14
Оновлено
ракетна атака рф по Києву
Ракетна атака РФ 2 січня: у Києві та Харкові загинуло 6 людей, більше ніж 130 постраждали
13:00
Ексклюзив
Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка
Біля Бахмута РФ буде намагатися повернути позиції, які відбили Сили оборони України, - командир роти "Ахіллес" 92-ї ОШБр
12:58
США, Південна Корея
США та Південна Корея провели спільні навчання із застосуванням важкого озброєння поблизу кордону з КНДР
12:55
Еліна Світоліна
Світоліна перемогла колишню чемпіонку US Open та вийшла до чвертьфіналу турніру WTA
12:53
На фото: Laliko співає пісню дружини пса Патрона
У "Кварталі 95" заявили, що не порушували авторські права на пісню "Соколята"
12:31
Огляд
світ, міжнародний огляд
Українці критикують телемарафон за рожеві картинки війни, а Україна та Росія здійснили найбільший на сьогодні обмін полоненими. Акценти світових ЗМІ 4 січня
12:21
поранений окупант
На ТОТ України лікарні переповнені російськими пораненими: окупантам з легкими травмуваннями відмовляють у лікуванні, - ГУР
12:17
Андрій Ніколаєнко суд
Нардепу Ніколаєнку, який скоїв смертельну ДТП на Житомирщині, змінили запобіжний захід
12:16
LED лампа
Укрпошта оголосила нову хвилю програми обміну старих ламп на LED
12:09
На фото: Брітні Спірс
Брітні Спірс заявила, що ніколи не повернеться в музичну індустрію
12:07
OPINION
Данило Лубківський
ООН знову намагається прирівняти агресора і жертву
11:47
Оновлено
НАТО
Рада Україна - НАТО 10 січня збереться на надзвичайне засідання у відповідь на масовані удари РФ
11:42
шрифт Брайля
Для школярів у 2023 році надрукували 30 тис. підручників шрифтом Брайля, ще 37 тис. виготовлять цьогоріч
11:29
Оновлено
РФ завдала ракетного удару по Снігурівці на Миколаївщині: поранено 4 людей, серед них неповнолітня
11:23
СБУ спільно зі спецслужбою Молдови затримала учасників міжнародного угруповання, яке вивозило ухилянтів
11:15
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 4 січня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
11:13
На фото: "Квартал 95" переспівав пісню "Тартак"
Положинський прокоментував використання пісні гурту "Тартак" у новорічному концерті "Вечірнього Кварталу"
11:04
Комітет з питань нацбезпеки
Комітет ВР з питань нацбезпеки за участю Залужного й Умєрова розпочав розгляд законопроєкту про мобілізацію
11:03
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_0301
Чергове загострення в Авдіївці: начальник МВА Барабаш розповів про ймовірний план наступу окупантів
10:53
PR
Найкращі мультфільми 2023 на SWEET.TV
10:52
В Україні через негоду знеструмлено 95 населених пунктів: ситуація в енергосистемі станом на 4 січня
10:45
Під час закупівлі нового типу спецнавушників Міноборони запобігло переплаті майже 12 млн грн
10:44
Тимофій Милованов
Милованов запропонував проводити мобілізацію через лотерею або жеребкування. У ЗСУ відреагували
10:00
OPINION
Сергій Руденко
"Квартал" vs Скадовськ. Жарти закінчилися
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV