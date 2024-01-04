Від серцевого нападу помер учасник бойових дій Святослав Бурмака - брат народної артистки України Марії Бурмаки

Про це Марія Бурмака повідомила у facebook.

Вона розповіла, що брат служив у 43-й окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Тараса Трясила. Його комісували за станом здоров'я у квітні. Чоловік лікувався від поранення та контузії у військовому госпіталі.

Уночі 4 січня Святослав Бурмака помер від серцевого нападу.

"Не витримувала його психіка. Не витримало врешті і серце. Йому було 43. Нема таких слів, щоб описати, як боляче нашій сім‘ї. Я завжди тебе буду дуже любити, Слава", - написала Бурмака.

Вона додала, що прощання відбудеться в суботу, 6 січня. Про місце та час буде відомо згодом.