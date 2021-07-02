"Від такого кроку постраждає білоруський народ": МЗС України про заяву Лукашенка щодо закриття кордону між країнами

Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив у коментарі Укрінформу.

«Україна категорично відкидає закид Олександра Лукашенка про нібито постачання зброї з України. Ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Білорусі. Не збираємося цього робити і в майбутньому" - сказав Ніколенко.

Він наголосив, що політика України спрямована на підтримку інтересів білоруського народу.

"Позиціонування України як зовнішньої загрози вкладається в політику дезінформації, репресій і залякування білоруського населення. Переконані, що жодні абсурдні звинувачення та залякування не зможуть відвернути білоруський народ від дружнього українського народу та України як держави, що поважає та захищає права людей", - додав речник МЗС.

Він підкреслив, що відомство не отримувало офіційних повідомлень про закриття кордону.



"Від такого кроку постраждав би, насамперед, білоруський народ", - додав Ніколенко.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав прикордонним військам перекрити кордон з Україною.