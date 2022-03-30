Від вас інформація, а від ЗСУ "демілітаризація" російських окупантів: СБУ просить українців про допомогу
Служба безпеки України закликала українців надавати інформацію про пересування російського ворога та його позиції
Про це повідомляє Служба безпеки України.
"Поки росіяни "зачищають" полиці магазинів від цукру, українські військові зачищають українські міста та села від окупантів! І особливо зараз потрібна ваша допомога в інформуванні про позиції ворога та рух його колон з військовою технікою і забезпечення. Надсилайте повідомлення на наші офіційні канали", - наголосили в СБУ.
Інформацію можна передати через чат-бот та партнерський застосунок Bachu.info, який передає інформацію, навіть якщо у вас тимчасово немає інтернету.
"Інформацію надсилайте чітку, структуровану та з геолокаціями. А наші захисники подбають про "демілітаризацію" російських окупантів!
Захищаємо Україну разом!", - завершили допис СБУ.
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