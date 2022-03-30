Від вас інформація, а від ЗСУ "демілітаризація" російських окупантів: СБУ просить українців про допомогу

Про це повідомляє Служба безпеки України.



"Поки росіяни "зачищають" полиці магазинів від цукру, українські військові зачищають українські міста та села від окупантів! І особливо зараз потрібна ваша допомога в інформуванні про позиції ворога та рух його колон з військовою технікою і забезпечення. Надсилайте повідомлення на наші офіційні канали", - наголосили в СБУ.



Інформацію можна передати через чат-бот та партнерський застосунок Bachu.info, який передає інформацію, навіть якщо у вас тимчасово немає інтернету.



"Інформацію надсилайте чітку, структуровану та з геолокаціями. А наші захисники подбають про "демілітаризацію" російських окупантів!

Захищаємо Україну разом!", - завершили допис СБУ.





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