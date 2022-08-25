Про це пише Forbes.

Нова екзопланета отримала назву TOI-1452 b. Вона обертається навколо однієї з двох невеликих зірок, розташованих у сузір'ї Дракона. TOI-1452 b перебуває між лінією замерзання та зоною кипіння, що пояснює існування рідкої води.

Поки вченим відомо, що TOI-1452 b на 70% більша від Землі і майже в п'ять разів перевищує її за масою. Попередньо вважається, що екзопланета камʼяниста, а маса води становить 30% маси планети. Приблизна середня температура на поверхні становить + 53°C.

TOI-1452 b розташована доволі близько до Землі (100 світлових років), тому вчені планують детально її вивчати. Для цього залучать телескоп "Джеймс Вебб".

Нагадаємо, нещодавно Телескоп "Джеймс Вебб" зробив докладні фото Юпітера.

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