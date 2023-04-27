Від "зубів дракона" до облаштування бліндажів: в Маріуполі окупанти облаштовують укріплення, - Андрющенко
В окупованому Маріуполі росіяни перейшли від встановлення "зубів дракона" до облаштування бліндажів та вогневих позицій
Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі Еспресо.
За словами посадовця, росіяни продовжують будувати укріплення та облаштовують вогневі позиції.
"Перейшли уже від "зубів дракона" до фактично облаштування бліндажів, вже везуть дерево, тобто іде укріплення для піхоти, а не для боротьби з нашими танками. Тому росіяни окопуються достатньо потужно навколо міста, у Маріупольському районі, по всіх напрямах", - сказав Андрющенко.
Риють окопи окупанти і з боку Новоазовська - радник зазначив, що, схоже, з цього боку ворог очікує нападу.
- Російська армія перевозить військову техніку з тимчасово окупованого Маріуполя далі до Криму, маскуючи її під цивільні автомобілі.
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