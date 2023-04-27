Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі Еспресо.

За словами посадовця, росіяни продовжують будувати укріплення та облаштовують вогневі позиції.

"Перейшли уже від "зубів дракона" до фактично облаштування бліндажів, вже везуть дерево, тобто іде укріплення для піхоти, а не для боротьби з нашими танками. Тому росіяни окопуються достатньо потужно навколо міста, у Маріупольському районі, по всіх напрямах", - сказав Андрющенко.

Риють окопи окупанти і з боку Новоазовська - радник зазначив, що, схоже, з цього боку ворог очікує нападу.