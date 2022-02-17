Видавали рецепти на наркотичні засоби під виглядом реабілітації: ДБР проводить обшуки у п'ятьох містах

Про це повідомляє пресслужба ДБР.



Слідство встановило, що практично в усіх регіонах країни діяло організоване угрупування, яке видало тисячі рецептів на купівлю ліків, неконтрольоване використання яких часто призводить до фатальних наслідків.



Зловмисники активно працювали з 2014 року під виглядом державної програми з лікування наркозалежних.







Система, покликана допомагати наркозалежним, ще більше втягувала молодь у наркоманію. За попередньою версією слідства, зловмисники мали зв’язки з високопосадовцями в правоохоронних органах.



Організатори створили незаконні підприємства, які відкрили наркологічні кабінети у великих містах України. До схеми також були залучені аптеки. За оперативною інформацією, за декілька сотень гривень зловмисники продавали рецепти на 40 таблеток метадону. Потім "покупці" законно отримували метадон і перепродавали його на чорному ринку. Одна точка реалізовувала в середньому до 2-3 тис. рецептів на місяць.







За попередньою оцінкою, щомісячний обіг нелегального бізнесу міг становити близько 10 млн грн.







У межах кримінального провадження 17 лютого відбуваються понад 40 обшуків у Києві, Харкові, Запоріжжі, Одесі та Дніпрі, закрема у залучених до схеми посадових осіб з-поміж місцевого керівництва правоохоронних органів.



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