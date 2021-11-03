Відбір газу з підземних сховищ України в 2021 році прискорився у 3,5 разів: в Укртрансгазі назвали причину
Відбір газу з підсземих газосховищ (ПСГ) України в 2021 році прискорився у 3,5 разів через більш ранній початок сезону відбору та реекспорту компаніями нерезидентами восени
Про це повідомила пресслужба Укртрансгазу.
"Протягом жовтня поточного року з українських ПСГ було фізично відібрано 0,7 млрд куб. м газу. Цей показник у 3,5 рази вищий ніж минулого року", - йдеться у повідомленні.
Причинами такої різниці в Укртрансгазі назвали початок сезону відбору цього року на два тижні раніше, ніж минулоріч, а також реекспорт компаніями-нерезидентами частини запасів для подальшої реалізації на ринку ЄС в період пікових цін на газ восени.
Загалом, за даними компанії, станом на 1 листопада обсяги газу в підземних сховищах України сягнули 18 млрд куб.м, що на 13% більше середніх показників за період з 2011 по 2019 роки та підтверджує готовність мережі українських газосховищ до проходження зими, за умови стабільної ситуації у загальному енергобалансі України.
У пресслужбі додали, що станом на 1 листопада трейдери зберігають у режимі "Митний склад" 2 млрд куб.м газу, що в 5 разів менше порівнян з аналогічним періодом минулого року.
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