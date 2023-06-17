Відбір на Євро-2024: Бельгія та Австрія зіграли внічию у центральному матчі дня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився з рахунком 1:1. За Бельгію на 61-й хвилині забив Ромелу Лукаку, для Австрії автоголом відзначився Орель Мангала.

У таблиці групи F у відборі на Євро-2024 збірна Бельгії за 3 матчі набрала 7 очок. Слідом йде Австрія з 4 балами у двох поєдинках.

Третя - Швеція - 3 набрані пункти. В Естонії та Азербайджану по балу.

Євро-2024

3-й тур

17 червня

Бельгія - Австрія 1:1

Голи: Лукаку, 61 - Мангала, 22 (авт.)