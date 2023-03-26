Відбір на Євро-2024: результати усіх матчів 25 березня
У суботу, 25 березня, були зіграні заключні матчі кваліфікаційного раунду Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Євро-2024
Кваліфікація. 1-й тур
25 березня
Група А
Шотландія - Кіпр 3:0
Голи: Макгінн, 21, Мактоміней, 87, 90+3
Іспанія - Норвегія 3:0
Голи: Ольмо, 13, Хоселу, 84, 85
Група D
Вірменія - Туреччина 1:2
Голи: Кабак, 10 (авт.) - Кокджу, 35, Актюркоглу, 64
Хорватія - Уельс 1:1
Голи: Крамаріч, 28 - Броудхед, 90+3
Група I
Ізраїль - Косово 1:1
Голи: Перец, 56 - Даса, 36 (авт.)
Білорусь - Швейцарія 0:5
Голи: Штеффен, 4, 17, 29, Джака, 62, Амдуні, 65
Андорра - Румунія 0:2
Голи: Ман, 35, Алібек, 49
- 25 березня у 1-му турі відбіркового раунду Євро-2024 збірна Шотландії розгромно перемогла Кіпр.
- В іншому матчі збірна Вірменії, яку очолює Олександр Петраков, поступилась Туреччині.
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