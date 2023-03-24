Відбір на Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи збірної України після 1-го туру
У четвер, 23 березня, у групі збірної України вже були зіграні перші матчі кваліфікаційного раунду Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українська команда пропускає 1-й тур відбору. У 2-му турі кваліфікації Євро-2024 збірна України зіграє з Англією. Матч пройде 26 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".
Також у групі C змагаються Північна Македонія та Мальта - ці команди зіграли матч 1-го туру 2:1 на користь македонців. З ідентичним рахунком Англія перемогла Італію.
Після 1-го туру лідерство у групі С захопили саме Англія та Північна Македонія. У них по 3 бали.
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