Відбір на Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи збірної України після 1-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Українська команда пропускає 1-й тур відбору. У 2-му турі кваліфікації Євро-2024 збірна України зіграє з Англією. Матч пройде 26 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Також у групі C змагаються Північна Македонія та Мальта - ці команди зіграли матч 1-го туру 2:1 на користь македонців. З ідентичним рахунком Англія перемогла Італію.

Після 1-го туру лідерство у групі С захопили саме Англія та Північна Македонія. У них по 3 бали.