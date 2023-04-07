Про це повідомили в telegram-каналі ДБР.

Зазначається, що працівники ДБР повідомили про підозру начальнику матеріального забезпечення однієї з військових частин Одещини, який вимагав з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів з щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану.

У разі відмови він погрожував підлеглим проблеми з проходженням служби та навіть фізичною розправою.

"Наразі працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень", - йдеться у дописі.

Також повідомляється, що військовослужбовцю повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого (за ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - зазначається у дописі.