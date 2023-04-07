Відбирав у солдатів бойові доплати: посадовцю військової частини Одещини оголосили підозру
На Одещині ДБР викрило посадовця військової частини, який відбирав у солдатів бойові доплати
Про це повідомили в telegram-каналі ДБР.
Зазначається, що працівники ДБР повідомили про підозру начальнику матеріального забезпечення однієї з військових частин Одещини, який вимагав з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів з щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану.
У разі відмови він погрожував підлеглим проблеми з проходженням служби та навіть фізичною розправою.
"Наразі працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень", - йдеться у дописі.
Також повідомляється, що військовослужбовцю повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого (за ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 КК України).
"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - зазначається у дописі.
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