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Головна відбудова України “Еспресо” долучився до мережі “Вікно Відновлення”, щоб якісно висвітлювати відбудову України

“Еспресо” долучився до мережі “Вікно Відновлення”, щоб якісно висвітлювати відбудову України

2 вересня, 2024 понедiлок
11:58
відбудова України Вікно відновлення

Участь у мережі дає можливість створювати та поширювати різноплановий контент про відновлення на сайті-агрегаторі, долучатись до освітніх активностей, комунікувати з експертами і однодумцями в темі відновлення

Зміст

Об'єднання «Вікно Відновлення» (UA Recovery Window MediaNetwork) розпочало роботу в січні 2024 року як ініціатива семи незалежних організацій-співзасновників. Сьогодні мережа об’єднує більш 90 незалежних медіа, громадських організацій та аналітичних центрів задля моніторингу і прозорого висвітлення всіх аспектів відбудови України. 

“Вікно Відновлення” ставить собі за мету: 

  • Мережувати журналістів, експертів, лідерів громад. Створювати синергію для якісних змін. 

  • Контролювати процеси. Викривати корупцію, аналізувати витрати, проводити розслідування.

  • Пояснювати складне просто. Проводити дослідження та перетворювати експертні знання на зрозумілий план дій.

  • Розповідати локальні історії, підсвічувати проблеми як окремих людей, так і цілих регіонів.

  • Посилювати дискурс відновлення. Підкреслювати важливість потужних змін. Надавати можливості для людей та організацій, які їх створюють.

“На платформах “Еспресо” ми активно висвітлюємо тему відбудови. Нещодавно на телеканалі навіть з'явився окремий проєкт - “Програма відбудови та розвитку міст”. Долучившись до мережі, ми матимемо ще більш тісний контакт з експертами і доступ до аналітики, тож будемо ще більш фахово і якісно доносити до нашої аудиторії інформацію на цю тему”, - коментує генеральна продюсерка “Еспресо” Анастасія Равва. 

Усі матеріали мережі “Вікно відновлення” про постраждалі регіони доступні на єдиній платформі - окремому сайті-агрегаторі.

“Вікно Відновлення” у Facebook, Instagram та Telegram.

Теги:
Суспільство
Еспресо.TV
еспресо
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