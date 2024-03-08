Урятувати майбутнє: на Київщині розпочали відбудову зруйнованого окупантами дитячого садочка

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Селище Богданівка у Броварському районі місяць перебувало під контролем загарбників, які намагалися зайти до Києва з боку Чернігівської траси. Втікаючи з населеного пункту наприкінці березня 2022 року, росіяни знищили всю соціальну інфраструктуру. Найбільше постраждав дитячий садочок, який окупанти використовували для власних потреб.

"Їм нікуди було діти награбоване майно: телевізори, холодильники, скутери… І вони в школі й тут зробили свій склад зброї. Вивантажили ракети, снаряди. Коли їх звідси гнали, вони не хотіли кидати те, що награбували, й підірвали садочок", - розповів журналістам заступник селищного голови Великодимерської громади Олександр Куценко.

Від садочка залишилися лише урвище та дві похилені стіни. Однак Coca-Cola, завод якої уже протягом 25 років працює на території Великодимерської об’єднаної територіальної громади, до якої також належить і село Богданівка, вирішила розпочати з Українським Червоним Хрестом будівництво нового закладу для дошкільнят.

"Останні два роки ми втілюємо проєкти для громад по всій Україні. І ми завжди фокусуємось на тих людях, яким зараз потрібна допомога найбільше, включно з дітьми", - сказав Аднан Топіч, гендиректор Coca-Cola HBC в Україні, Вірменії та Молдові.

Своєю чергою гендиректорка "Кока-Кола Україна" Олена Середа зазначила, що від добробуту дітей залежить майбутнє нації, тому відбудова дитсадочка є важливим внеском у розбудову України.

Передусім сапери мають обстежити території, де був дитсадок, на наявність вибухонебезпечних предметів і знешкодити нерозірвані боєприпаси.

"Розмінування планувалося, але не в такому масштабі. Ми не думали, що це буде така велика проблема. Попередньо в планах було витратити тиждень-півтора на це, але на жаль, розмінування триває набагато більше", - розповів журналістам гендиректор Національного комітету Українського Червоного Хреста Максим Доценко.

На новий садочок Система Компаній Кока-Кола виділила 3 млн доларів. Заклад забезпечать автономною системою живлення та найсучаснішим протирадіаційним укриттям. Відкрити новий дитсадок планують у 2025 році.