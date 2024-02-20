В Україні спростили процедуру отримання компенсації за зруйноване житло: подробиці

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

"Забронювали житловий сертифікат? Потрібно припинити право власності на знищений об’єкт. За відгуками перших власників нового житла, цей етап займав найбільше часу та зусиль. Допомагаємо людям — спрощуємо процедуру", - йдеться у повідомленні.

Що змінилося

Для припинення права власності на знищений об'єкт нерухомості тепер достатньо витягу з Реєстру пошкодженого та знищеного майна, який можна отримати в нотаріуса чи місцевій раді.

"Цей документ вам потрібен, якщо після обстеження зруйнованого житла комісія не видала вам копію акта", - пояснили у відомстві.



Окрім того, замість копії акта можна отримати витяг із Реєстру пошкодженого та знищеного житла. Це можна зробити:

у будь-якого нотаріуса, який має доступ до Реєстру. Їхній перелік;

у місцевій раді, де розташовано знищений об'єкт нерухомості.

"Припинити право власності на знищене житло потрібно не раніше, ніж ви отримаєте житловий сертифікат і забронюєте за ним кошти, але до того, як ви укладете угоду купівлі-продажу", – нагадали у Федорова.

Нещодавно єВідновлення запустило нову опцію: тепер власники земельних ділянок, чиї будинки були зруйновані внаслідок агресії РФ, можуть звести новий дім на своїй ділянці.

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