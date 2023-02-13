Відбулося жеребкування 1/8 фіналу юнацької Ліги УЄФА: "Рух" зіграє з "Міланом"
У 1/8 фіналу юнацької Ліги УЄФА львівський "Рух" зустрінеться з італійським "Міланом"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У понеділок, 13 лютого, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги УЄФА, за підсумками якого суперником "Руху" став "Мілан". Клуби визначать чвертьфіналіста 28 лютого аби 1 березня в Італії.
Львів'яни є останнім представником України в турнірі. "Шахтар" вибув з Ліги УЄФА в 1/16 фіналу, де поступився хорватському "Гайдуку".
Жеребкування 1/8 фіналу юнацької Ліги УЄФА
"Мілан" (Італія) - "Рух" (Україна)
"Барселона" (Іспанія) - АЗ (Нідерланди)
"Ліверпуль" (Англія) - "Порту" (Португалія)
"Атлетіко" (Іспанія) - "Генк" (Бельгія)
"Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) - ПСЖ (Франція)
"Гайдук" (Хорватія) - "Манчестер Сіті" (Англія)
"Спортинг" (Португалія) - "Аякс" (Нідерланди)
"Реал" (Іспанія) - "Зальцбург" (Австрія)
- 8 лютого в 1/16 фіналу юнацької Ліги УЄФА "Рух" переміг інший міланський клуб - "Інтер".
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