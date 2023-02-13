Про це повідомляє Еспресо.TV.

У понеділок, 13 лютого, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги УЄФА, за підсумками якого суперником "Руху" став "Мілан". Клуби визначать чвертьфіналіста 28 лютого аби 1 березня в Італії.

Львів'яни є останнім представником України в турнірі. "Шахтар" вибув з Ліги УЄФА в 1/16 фіналу, де поступився хорватському "Гайдуку".

Жеребкування 1/8 фіналу юнацької Ліги УЄФА

"Мілан" (Італія) - "Рух" (Україна)

"Барселона" (Іспанія) - АЗ (Нідерланди)

"Ліверпуль" (Англія) - "Порту" (Португалія)

"Атлетіко" (Іспанія) - "Генк" (Бельгія)

"Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) - ПСЖ (Франція)

"Гайдук" (Хорватія) - "Манчестер Сіті" (Англія)

"Спортинг" (Португалія) - "Аякс" (Нідерланди)

"Реал" (Іспанія) - "Зальцбург" (Австрія)