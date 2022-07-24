Віддав життя за Україну командир 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу полковник Віталій Гуляєв

Про це у себе на ТГ-каналі ввечері у неділю, 24 липня 2022 року, повідомив п'ятий президент, голова політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

"Загинув Віталій Гуляєв. Це – добре знайома і дуже близька мені людина. Відчуваю особисту втрату і раптову порожнечу. Востаннє зустрічалися на Півдні буквально пару тижнів тому. Тоді ми привезли хлопцям "гостинці": пікапи, "старлінки", генератори. Так, наче це було вчора. Так, неначе й досі бачу і чую його – командира 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу", - зазначив політик.

За словами Порошенка, саме заслугою Гуляєва є недопущення окупації росіянами усього українського Півдня.



"25 лютого 2022-го 28-а ОМБр під командуванням полковника Гуляєва вступила в бій з путіноїдами, які намагалися висадити десант біля Коблевого, щоб далі йти на Миколаїв та Одесу. Окупантам дали по зубах. Плани путіна захопити весь Південь – провалилися", - наголосив Петро Порошенко.

На думку п'ятого президента, в Одесі має з'явитися вулиця полковника Гуляєва.



"Звертаюся до одеситів, міського Голови Одеси, міськради. Підтримайте ініціативу нашої команди перейменувати одну з вулиць Одеси на честь полковника Гуляєва. Його бригада дуже багато зробила для захисту міста. І зробить ще більше", - закликав Петро Порошенко.



"Віталій готувався до контрнаступу. Маємо продовжити його справу. Ще більше допомагати Збройним Силам. Ще сильніше об’єднувати світ навколо України. Ще потужніше бити ворога, щоб вичистити його з української землі", - підсумував Порошенко.

Інформацію щодо загибелі командира 28-ї бригади порталу "ЦензорНет" підтвердив в.о. президента у 2014 році, секретар РНБО в 2014-2019 роках, а нині військовослужбовець ЗСУ Олександр Турчинов. За словами Турчинова, він не один місяць воював з Гуляєвим на Південному напрямку.

За даними видання "Новинарня", полковник Гуляєв загинув внаслідок ракетного обстрілу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb