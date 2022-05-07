Віддав життя за Україну засновник "Українського легіону", полковник Святослав Стеценко
На війні з Росією загинув засновник військово-патріотичної організації "Український легіон", ідеолог Територіальної оборони, полковник Святослав "Пастор" Стеценко
Про це вранці у суботу, 7 травня 2022 року, повідомив адвокат Віталій Коломієць, інформує Еспресо.TV.
“Святослав Стеценко, честь! Чоловік честі, ідеаліст, воїн. Багаторічний рушій боротьби українців за право на збройний захист.
Ми продовжимо і закінчимо нашу справу. Я знаю, ви вірили в безсмертність душі. Спостерігайте там і підказуйте…", - заявив Коломієць.
“Я вірю, що душа вічна. Тому моя журба за загиблими побратимами світла. Ще потиснемо один одному руки", - наголошував 29 квітня сам Стеценко.
Відомо, що "Пастор" зараз служив у 58-ій бригаді, яка боронить Миколаївщину.
Довідка
Святослав Стеценко був полковником запасу ЗСУ.
Мав дві військових освіти освіти.
Спершу закінчив Новосибірське військове училище. Потім, вже у Незалежній Україні, навчався в Національній академії оборони.
Займався політичною та громадською діяльністю.
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