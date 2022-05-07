Віддав життя за Україну засновник "Українського легіону", полковник Святослав Стеценко

Про це вранці у суботу, 7 травня 2022 року, повідомив адвокат Віталій Коломієць, інформує Еспресо.TV.

“Святослав Стеценко, честь! Чоловік честі, ідеаліст, воїн. Багаторічний рушій боротьби українців за право на збройний захист.

Ми продовжимо і закінчимо нашу справу. Я знаю, ви вірили в безсмертність душі. Спостерігайте там і підказуйте…", - заявив Коломієць.

“Я вірю, що душа вічна. Тому моя журба за загиблими побратимами світла. Ще потиснемо один одному руки", - наголошував 29 квітня сам Стеценко.

Відомо, що "Пастор" зараз служив у 58-ій бригаді, яка боронить Миколаївщину.

Довідка

Святослав Стеценко був полковником запасу ЗСУ.

Мав дві військових освіти освіти.

Спершу закінчив Новосибірське військове училище. Потім, вже у Незалежній Україні, навчався в Національній академії оборони.



Займався політичною та громадською діяльністю.