"Віддячити всім, хто допомагає українцям": уряд Латвії пропонує запровадити пільги для людей, які прихистили біженців

Про це пише Baltic News Network.



У вівторок, 3 травня, уряд вніс зміни до Закону про допомогу цивільному населенню України. Тепер за них має проголосувати Сейм.



За даними видання, люди у Латвії, які надають житло українським біженцям, матимуть право на державну компенсацію в розмірі 100 євро на місяць за одного біженця і додаткову суму в розмірі 50 євро за кожного наступного біженця. Сума компенсації не може перевищувати 300 євро на місяць.



Міністр добробуту Латвії Гатіс Елітіс сказав, що так хочуть віддячити тим, хто допомагає українському народу.



"Загалом вважається, що в кризовій ситуації кожна людина показує свою справжню природу та середовище, яке створює навколо себе. Війна, спричинена Росією в Україні, підкреслила цінності, культуру та сприйняття життя латвійців, що виражається у намаганнях надати допомогу, пожертвування та волонтерську роботу для підтримки людей, які переживають труднощі та страждають. Я щасливий і вдячний, як міністр і житель Латвії. Я хочу віддячити всім, хто допомагає українцям", - сказав він.



Щоб отримати виплати, жителі Латвії мають подати офіційний запит до міської адміністрації, на території якої знаходиться їхнє майно. Також необхідно буде вказати таку інформацію: адресу, де перебувають українські біженці, розмір житлової площі, запланований термін проживання, а також підтвердження того, що житлова площа, яка надається людям, є безпечною та придатною для проживання.

Станом на 26 квітня у Латвії перебували близько 25 тисяч вимушено переселених людей з України.

29 квітня під час екстреного засідання уряд Латвії підтримав новий план допомоги українським біженцям.