"Виділення грошей на телемарафон - це продовження цензури": Княжицький про бюджет на культуру

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Витрати, які Україна виділяє на так званий телемарафон, насправді бюджетним коштом фінансує великі олігархічні телеканали і продовжує цензуру", - зазначив нардеп.

Про це було сказано у висновках європейської комісії. Тому продовжувати таке закладання в бюджет неправильно, зазначив він.

"Для нас це дуже важливо. Для того щоб не гальмувався наш процес європейської інтеграції, це використовують опоненти України як кандидати від республіканської партії у своїх передвиборчих виступах. Вони вже критикують Україну за цей так званий телемарафон", - підкреслив Княжицький.

На апарат Міністерства культури виділено більш ніж 1,5 млрд грн, це в 2,5 рази більше, ніж виділялося в минулому році, зауважив він.

"Ми виділяємо на телемарафон, на всі ці серіали, на так зване іномовлення, бо назвати те, що в нас є іномовленням, не можна. Ми не переконуємо наших союзників, їхні парламенти голосувати за підтримку, а робимо російськомовні програми для українців. І на все це виділено більше ніж 1,5 млрд грн. А на все решту - мінімальний бюджет, так би мовити, бюджет, щоб інституції існували, але не для того щоб розвивалися. Це можна зрозуміти, бо ми маємо бути зосереджені на обороні", - повідомив Княжицький.

За його словами, стосовно бюджету ми повністю залежимо від наших партнерів. Фактично половина бюджету, а то й 60% ми отримуємо від "донорів". Але варто враховувати що буде в наступному році, коли ці надходження будуть зменшуватися.

"Ми повністю залежимо від США та ЄС. Очевидно, в бюджеті великий дефіцит і цей дефіцит планують покрити за рахунок інших надходжень. Але надходження будуть зменшуватися, це природно і про це досить багато пише і говорить колишній посол України в США, дипломат Валерій Чалий. За його словами, українська держава вже зараз мала би закладати в бюджет стимули для розвитку українського виробництва зброї та інших виробництв, щоб ми почали заробляти власні кошти, але ці кошти ми не заробляємо", - додав Княжицький.