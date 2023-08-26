Відключили СТО від води й вимагали півмільйона: до авторів схеми з Київводоканалу прийшла Нацполіція
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури посадовцю ПрАТ АК "Київводоканал" та директору приватної фірми повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 КК України)
Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, у 2023 році працівники Київводоканалу розробили схему отримання неправомірної вигоди від представника підприємства, що здійснює техобслуговування та ремонт автомобілів. Щоб змусити бізнесмена платити їм кошти вони умисно відключили об’єкт від централізованого водопостачання, створивши перешкоди для здійснення підприємницької діяльності.
Працівники водоканалу повідомили, що для відновлення водопостачання необхідно виконати великий обсяг складних робіт, які мають бути узгоджені на різних рівнях з іншими установами.
Після безрезультатних зустрічей бізнесмена із працівниками ПрАТ АК "Київводоканал" вони повідомили, що для розв'язання проблем йому потрібно звернутися до іншої приватної фірми.
Директор фірми запропонував підприємцю надати йому 500 тис. грн для розв'язання проблеми із водоканалом.
Фото: Офіс Генерального прокурораУ ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували передачу неправомірної вигоди співробітнику Київводоканал через директора фірми-посередника. Наразі встановлюються інші особи, які причетні до вчинення цього злочину
Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводу УСР в м. Києві ДСР Нацполіції України.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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