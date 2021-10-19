Відключили від газу ціле село: СБУ відкрила справу щодо "Харківгазу"

Про це передає пресслужба СБУ.

"СБУ досліджує обставини, за яких АТ "Харківгаз" відключило газопостачання у селі Благодатне Харківської області. За наявною інформацією, посадовці цієї приватної компанії вимагали додаткові гроші від споживачів, безпідставно "прикриваючись" президентом та керівництвом держави. Таким чином, вони підбурювали людей до масових акцій протесту, що могло дестабілізувати ситуацію в регіоні", - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, посадовці АТ "Харківгаз" залишили без газу ціле село на початку жовтня 2021 року. Це відбулося під виглядом ремонтних робіт.

Як зазначається, одразу після відключення, мешканцям села висунули вимогу: підписати додаткову угоду на ще одну, неіснуючу раніше послугу з обслуговування внутрішньобудинкових систем. Таким чином, платіжка для кожної сім'ї мала б зрости на 1200-1800 грн на рік.

Так, представники АТ "Харківгаз" відмовлялись подавати газ до населеного пункту без того, щоб кожен мешканець села підписав цей договір.

"При цьому керівництво "Харківгазу" заявило що їхня компанія не має жодного відношення до підняття цін на газ, а винні в цьому Президент та керівництво держави. Це спричинило численні акції протесту місцевих жителів та перекриття автошляхів", - йдеться в повідомленні.

СБУ вбачає у співробітників газової компанії окремі ознаки дій, передбачених ст. 109 Кримінального Кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Після втручання правоохоронців та місцевої влади, газопостачання в село відновили 17 жовтня. Досудове розслідування триває. Правоохоронці вивчають всі обставини цієї ситуації.

Довідка: Акціонерне товариство "Харківгаз" на 95,5% є приватною компанією, яка самостійно формує ціни на свої послуги.

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