Відродження місцевих кухонь розвиватиме внутрішній туризм в Україні, - дослідниця кулінарії Олена Брайченко

Про це засновниця проєкту їzhakultura Олена Брайченко розповіла в програмі "Історична правда" з Вахтангом Кіпіані на Еспресо.TV.



"Ми пережили період стандартизації й уніфікації. Всі, хто пам'ятає робітничі їдальні, кафе, знають прекрасно, що меню у них будло одноманітне і майже однакове", - зазначила вона.



Нині ж, коли є сильний запит на все українське, традиційне, національне, повторюється та сама стериотипізація та одноманітність, тоді як українська народна кухня дуже цікава за рахунок своєї розмаїтості. Й цю регіональну, місцеву специфіку слід віднаходити, розвивати та пропонувати під егідою гастротуризму, наголосила Олена Брайченко.



"Коли я з Києва, наприклад, їду до Харкова або до Полтави - мені цікаво відчути цей гастрономічний колорит, але для цього потрібна злагоджена робота між дослідниками, органами місцевої влади і рестораторами", - пояснила дослідниця.

