Відтепер можна скасувати: У Дії вдосконалили послугу шерингу автомобіля
Відтепер у Дії можна не лише поділитись техпаспортом свого автомобіля з іншою людиною, а й скасувати шеринг за кілька кліків
Про це інформує Міністерство цифрової трансформації.
"Уже понад рік ви шерите авто в застосунку без паперів і клопотів. Та команда Дії не зупиняється, тож ми доопрацювали популярний сервіс. Тепер автівкою можна не тільки поділитися, а й скасувати шеринг, якщо такої потреби більше немає", - пише пресслужба.
Повідомляється, що скасувати послугу може як власник транспортного засобу, так і належний користувач.
Аби скористатися послугою необхідно бути авторизованим у Дії, а далі вибрати "Послуги" - "Шеринг авто" та "Скасувати шеринг".
Для належного користувача, то процедура дещо інша. Тоді необхідно перейти до "Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу", обрати "Відмовитися від користування авто" - "Почати" - пошерити сформований екран із запитом власнику для підтвердження.
Скасування відбудеться автоматично, техпаспорт зникне з Дії належного користувача.
"Ця послуга особливо актуальна під час війни, адже дозволяє пошерити авто тимчасово. Наприклад, щоб допомогти рідним виїхати із зони бойових дій", - наголошують у відомстві.
- 31 серпня того року в Дію додали електронне пенсійне, посвідку на проживання, а також поновини шеринг авто та оплату штрафів від патрульних. Деякі документи будуть доступні англійською мовою.
- 13 лютого повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації України не планує запроваджувати нові сервіси у Дії, щоб відправляти повістки.
- 14 березня стало відомо, що у застосунку для смартфонів "Дія" не буде цифрових повісток. Реєстр "Оберіг", де зберігаються дані про військовозобов'язаних, не має відношення до Дії.
- У застосунку "Дія" відтепер можна отримати витяг про несудимість. Нова послуга доступна в застосунку для всіх користувачів, які досягли 14 років.
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