Про це інформує Міністерство цифрової трансформації.

"Уже понад рік ви шерите авто в застосунку без паперів і клопотів. Та команда Дії не зупиняється, тож ми доопрацювали популярний сервіс. Тепер автівкою можна не тільки поділитися, а й скасувати шеринг, якщо такої потреби більше немає", - пише пресслужба.

Повідомляється, що скасувати послугу може як власник транспортного засобу, так і належний користувач.

Аби скористатися послугою необхідно бути авторизованим у Дії, а далі вибрати "Послуги" - "Шеринг авто" та "Скасувати шеринг".

Для належного користувача, то процедура дещо інша. Тоді необхідно перейти до "Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу", обрати "Відмовитися від користування авто" - "Почати" - пошерити сформований екран із запитом власнику для підтвердження.

Скасування відбудеться автоматично, техпаспорт зникне з Дії належного користувача.

"Ця послуга особливо актуальна під час війни, адже дозволяє пошерити авто тимчасово. Наприклад, щоб допомогти рідним виїхати із зони бойових дій", - наголошують у відомстві.