Відтепер у "Дії" можна змінити ім'я й місцезнаходження ФОП

Про це повідомив у телеграмі очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Запустили нову послугу для підприємців на порталі Дія - тепер можна внести зміни до прізвища, ім'я, по батькові та місцезнаходження ФОП онлайн. Не потрібно йти до міської ради, ЦНАП чи нотаріуса, чекати в черзі, заплатити 250 грн, щоб подати заяву та знову чекати кілька діб доки її опрацюють", - наголосив він.

Щоб скористатися послугою, потрібно заповнити заяву на порталі "Дія", яку розглянуть упродовж доби. Коштуватиме зміна місцезнаходження й імені ФОПу 190 грн замість 250 грн.

З 1 квітня на порталі "Дія" знову можна внести зміни до ФОП чи закрити його.

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