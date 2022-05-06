Відтепер у "Дії" можна змінити ім'я й місцезнаходження ФОП
Від 6 травня змінити ПІБ і місцезнаходження можна на порталі "Дія" та за нижчою вартістю
Про це повідомив у телеграмі очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Запустили нову послугу для підприємців на порталі Дія - тепер можна внести зміни до прізвища, ім'я, по батькові та місцезнаходження ФОП онлайн. Не потрібно йти до міської ради, ЦНАП чи нотаріуса, чекати в черзі, заплатити 250 грн, щоб подати заяву та знову чекати кілька діб доки її опрацюють", - наголосив він.
Щоб скористатися послугою, потрібно заповнити заяву на порталі "Дія", яку розглянуть упродовж доби. Коштуватиме зміна місцезнаходження й імені ФОПу 190 грн замість 250 грн.
- З 1 квітня на порталі "Дія" знову можна внести зміни до ФОП чи закрити його.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.24
Купівля 31.24Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.86Продаж 33.77
- Актуальне
- Важливе