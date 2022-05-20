Відтепер жителям Чернігівщини буде простіше викликати екстрені служби

Про це повідомили у звіті Держспецзв'язку.

"Lifecell у Чернігівській області підключив багатоканальні номери для переадресації дзвінків на номер 101. Тож тепер жителям області буде простіше викликати екстрені служби", - йдеться у повідомленні.

У населених пунктах на Одещині, Закарпатті, Херсонщині та Івано-Франківській області бригади Укртелекому закінчили роботи з відновлення послуг для абонентів.

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