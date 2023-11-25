Відвернув вогонь на себе: у Харкові вулицю назвали на честь адвоката й добровольця Дмитра Антоненка

Про це повідомляє МВС.

"У Харкові перейменували вулицю на честь нацгвардійця-спецпризначенця Дмитра Антоненка. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Дмитро приєднався до лав окремого загону спеціального призначення Східного територіального управління Національної гвардії", - йдеться у повідомленні.

Як розповідають в МВС, військовий на фронті виконував складні та небезпечні для життя завдання. Зокрема, він разом з побратимами відбивав наступ окупантів на Дементіївку Харківської області. Ввечері 27 червня 2022 року росіяни вдарили з реактивної системи залпового вогню по позиціях наших оборонців.

"Дмитро врятував життя товаришів, активувавши GPS-датчик безпілотника на хибній позиції та відволікши вогонь артилерії на себе", - вказали в МВС.

Як пише Суспільне, Дмитро Антоненко був харківським адвокатом. Після початку повномасштабного російського вторгнення він вступив до лав ЗСУ. Про загибель чоловіка стало відомо 28 червня 2022 року. У нього залишилось дружина та донька.

Рішенням Харківської міськради ім'я українського захисника отримала вулиця Мінська.