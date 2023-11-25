Відвернув вогонь на себе: у Харкові вулицю назвали на честь адвоката й добровольця Дмитра Антоненка
У Харкові вулицю назвали на честь полеглого у війні проти РФ адвоката й добровольця Дмитра Антоненка: він відвернув вогонь ворога на себе, щоб врятувати побратимів
Про це повідомляє МВС.
"У Харкові перейменували вулицю на честь нацгвардійця-спецпризначенця Дмитра Антоненка. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Дмитро приєднався до лав окремого загону спеціального призначення Східного територіального управління Національної гвардії", - йдеться у повідомленні.
Як розповідають в МВС, військовий на фронті виконував складні та небезпечні для життя завдання. Зокрема, він разом з побратимами відбивав наступ окупантів на Дементіївку Харківської області. Ввечері 27 червня 2022 року росіяни вдарили з реактивної системи залпового вогню по позиціях наших оборонців.
"Дмитро врятував життя товаришів, активувавши GPS-датчик безпілотника на хибній позиції та відволікши вогонь артилерії на себе", - вказали в МВС.
Як пише Суспільне, Дмитро Антоненко був харківським адвокатом. Після початку повномасштабного російського вторгнення він вступив до лав ЗСУ. Про загибель чоловіка стало відомо 28 червня 2022 року. У нього залишилось дружина та донька.
Рішенням Харківської міськради ім'я українського захисника отримала вулиця Мінська.
- У Києві сквер у Голосіївському районі на вулиці Паньківській назвали ім'ям загиблого 15-річного активіста Данила Дідіка. Він став жертвою теракту під час Маршу єдності в Харкові в лютому 2015 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.09 Купівля 37.09Продаж 37.7
- EUR Купівля 40.13Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе