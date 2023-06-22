Про це йдеться у twitter журналу.

"У планах Зеленського - подолати путінську пропаганду на окупованих Росією територіях України", - йдеться в описі до випуску.

Окрім того, у журналі є стаття, присвячена розповсюдженню впливу російської пропаганди на тимчасово окупованих територіях ще з 2014 року. Видання наводить одну з цитат Зеленського з минулих інтерв'ю про інформаційну ситуацію на тимчасово окупованій Донеччині, Луганщині та в Криму.

"Людям на Донбасі промили мізки. Все, що вони мають щодня - це російський інформаційний простір. Нічого іншого там не існує. Тож немає надії, що люди там бачать у Росії справжнього окупанта", - згадуються слова президента.

Окрім того, видання нагадало випадок, коли пропагандист Russia Today, Антона Красовський, закликав "топити українських дітей", на 9 місяць війни.

"Їхнє суспільство приймає це, споживає. Вони живуть у цій парадигмі", - прокоментував тоді Зеленський.