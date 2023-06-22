"Відвоювати більше, ніж територію": TIME присвятив обкладинку плану Зеленського перемогти Путіна
Видання TIME присвятило нову обкладинку плану Володимира Зеленського перемогти не тільки війну, а й російську пропаганду на тимчасово окупованих територіях України
Про це йдеться у twitter журналу.
"У планах Зеленського - подолати путінську пропаганду на окупованих Росією територіях України", - йдеться в описі до випуску.
Окрім того, у журналі є стаття, присвячена розповсюдженню впливу російської пропаганди на тимчасово окупованих територіях ще з 2014 року. Видання наводить одну з цитат Зеленського з минулих інтерв'ю про інформаційну ситуацію на тимчасово окупованій Донеччині, Луганщині та в Криму.
"Людям на Донбасі промили мізки. Все, що вони мають щодня - це російський інформаційний простір. Нічого іншого там не існує. Тож немає надії, що люди там бачать у Росії справжнього окупанта", - згадуються слова президента.
Окрім того, видання нагадало випадок, коли пропагандист Russia Today, Антона Красовський, закликав "топити українських дітей", на 9 місяць війни.
"Їхнє суспільство приймає це, споживає. Вони живуть у цій парадигмі", - прокоментував тоді Зеленський.
- 23 жовтня російський пропагандист із каналу Russia Today Антон Красовський закликав "топити українських дітей" у прямому ефірі. "А прямо топити їх (українських дітей, - ред.) треба було в Тисині. Прямо там, де плине кача. Прямо топити цих дітей, топити, прямо в Тисині", - сказав тоді він. Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав заборонити діяльність каналу у світі. Пізніше Красовський публічно перепросив, проте навіть попри це його було звільнено з каналу.
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