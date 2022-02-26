"Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку. Зупиніть воєнних злочинців": Кулеба вимагає від світу повністю ізолювати РФ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зажадав від світової спільноти нищівних ударів по економіці РФ і тотальної дипломатичної ізоляції за війну з Україною
Про це Кулеба написав у Twitter, долучивши фото столичної багатоповерхівки, в яку влучила російська ракета.
"Київ - наше чудове, мирне місто - пережив ще одну ніч під нападами російських наземних сил та ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в Києві. Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ. Зупиніть воєнних злочинців РФ!" - написав Кулеба.
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