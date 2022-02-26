"Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку. Зупиніть воєнних злочинців": Кулеба вимагає від світу повністю ізолювати РФ

Про це Кулеба написав у Twitter, долучивши фото столичної багатоповерхівки, в яку влучила російська ракета.



"Київ - наше чудове, мирне місто - пережив ще одну ніч під нападами російських наземних сил та ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в Києві. Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ. Зупиніть воєнних злочинців РФ!" - написав Кулеба.



Нагадаємо, вранці 26 лютого російська ракета влучила в багатоповерховий житловий будинок по проспекту Лобановського, 6А у Києві.