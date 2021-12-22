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Виглядає як готовність визнати, що Нафтогаз винен Коломойському газу на суму $20 млрд, - громадський діяч про розділ Укрнафти

22 грудня, 2021 середа
21:22
Економіка Антон Швець

Громадський діяч і блогер Антон Швець вважає, що намагання поділити Укрнафту зараз є спробою реалізації корупційної схеми під час новорічних свят

Блогер сказав про це у програмі “Великий ефір Василя Зими” на Еспресо.TV.
 
"Якщо розподіляти Укрнафту зараз, то чесного поділу не буде. Ігор Коломойський вважає, що держава винна йому 9,7 мільярдів кубів газу. Це більше половини того, що зберігається у сховищах. Тобто при поділі Укрнафти зараз треба цей газ врахувати. У свою чергу Нафтогаз бажає отримати з Укрнафти газовий бізнес, вартість якого зараз космічна. Як нам розказують, газ уже коштує $2000 за тисячу кубів. Це означає, що будь-який аудит, навіть чесний, при розподілі Укрнафти покаже, що бізнес, який бажає собі забрати Нафтогаз, вартує космічних грошей, а бізнес, який бажає забрати Коломойський, не буде коштувати таких великих грошей, бо нафта у ціні виросла лише у півтора рази за рік. І якщо ми починаємо розподіл саме зараз, коли ціни на газ максимальні, – це дуже дивне рішення", – зазначив Швець.
 
Громадський діяч наголосив, що єдиною причиною такого рішення може бути корупція, або високі політичні договорняки, і так звана боротьба президента Зеленського з олігархами, які стають лише багатшими.
 
"Немає жодної причини для того, щоби домовлятися з Коломойським і ділити Укрнафту зараз. Але було призначено два позачергових загальних зборів акціонерів Укрнафти: Коломойського, Нафтогазу і частини міноритаріїв. Перші збори не відбулися, адже це було 30 листопада, напередодні великих протестів, які очікувала влада. Зараз же – нові позачергові збори на тлі обіцянок розпочати розподіл Укрнафти до початку нового року. Це виглядає, як готовність визнати, що Нафтогаз винен Коломойському газу на суму 20 мільярдів доларів США, і почати розподіл активу, який держава хоче отримати, у момент настільки високої ціни, якої може ніколи не буде. Це корупція і схоже на спробу протягнути цю корупцію під час новорічних свят, адже на новорічні свята українці займаються іншим, а не моніторять корупційні рішення Нафтогазу та керівництва країни", – зауважив Швець.

  • Нагадаємо, Нафтогаз до кінця 2021 року може розділити компанію Укрнафта на дві частини – “нафтову” та “газову”. Газова частина може відійти Нафтогазу, “нафтова” – міноритарним акціонерам компанії, яких асоціюють із олігархом Ігорем Коломойським.
Нафтогаз
Ігор Коломойський
Укрнафта
Антон Швець
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