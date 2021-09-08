"Виглядає як політична диверсія": Стефанішина про ідею просити США визнати Україну основним союзником

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"З точки зору іміджу країни така ініціатива, за лічені дні після зустрічі двох лідерів, виглядає як свідома і недалекоглядна політична диверсія", - написала віцепрем’єрка.

Стефанішина зазначила, що під час зустрічі президентів Джо Байден і Володимир Зеленський вже визначили формат взаємодії з питань не лише національної, але і регіональної безпеки у чорноморському регіоні, який передбачає підтримку євроатлантичних прагнень України; співробітництво у рамках двосторонньої Угоди про стратегічні основи оборонного співробітництва; співробітництво у рамках Партнерства з розширеними можливостями у рамках НАТО.

За її словами, пропонована до розгляду у Раді ініціатива не проговорювалася на рівні лідерів держав, ні на крок не наближає Україну до конституційно закріпленого курсу на євроатлантичну інтеграцію та членство в НАТО; не має практичної доданої вартості, адже Україна вже має набагато більше можливостей, ніж міг би дати цей статус.

"Ніяких гарантій статус "основного союзника поза НАТО" не дає. Афганістан теж є "союзником поза НАТО". Гарантією безпеки України є реформований відповідно до стандартів та принципів НАТО сектор безпеки та оборони та посилення співпраці з НАТО на всіх рівнях", - зауважила Стефанішина.

Віцепрем’єрка зазначила, що це питанняможе бути використане російською пропагандою як приклад нових хитань України.

"Ми дамо додаткові аргументи тим, хто зараз в НАТО стримано реагує на прагнення України стати членом Альянсу. Це питання, впевнена, буде використано російською пропагандою як приклад нових хитань України. Занадто довго Україна була непередбачуваним та непослідовним партнером, що лише шкодило нашим відносинам з Альянсом. Настав час дій, а не гучних слів чи знакових статусів. Тим паче, коли йдеться про статус, створений для країн, які через своє географічне розташування не можуть претендувати на членства в НАТО та й не мають подібних амбіцій", - додала вона.

Рада планувала зібратися на позачергове засідання через звернення до США щодо статусу основного союзника.

Посол України у США Оксана Маркарова просить депутатів Верховної Ради не звертатись до Конгресу США щодо надання Україні статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО.

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