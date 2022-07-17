Вигнання "незгодних" і заборона на волевиявлення: Центр при РНБО назвав маніпуляції РФ на окупованих територіях України
Центр при РНБО розповів про маніпуляції росіян на тимчасово окупованих територіях Криму, Півдня та Сходу України
Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.
На Запоріжжі голова окупаційної "ВЦА" видав указ, що на всіх противників окупантів і колаборантів чекає вигнання.
На Херсонщині росіяни від імені "ВЦА" оприлюднили розпорядження про заборону місцевим будь-якого волевиявлення.
У Маріуполі на Донеччині хворі на діабет можуть отримати інсулін, тільки якщо прийом проводять "спеціалісти ДНР". Для місцевих це неможливо.
У Сєверодонецьку на Луганщині росіяни планують запустити хімічне підприємство "Азот", унаслідок чого може статися техногенна катастрофа.
На Харківщині деякі сільськогосподарські угіддя тимчасово не можна використовувати через мінування їх окупантами.
У Криму самопроголошений голова Сергій Аксьонов назвав цьогорічний туристичний сезон невдалим. Кількість відпочивальників у 2022 році на 40% менша, ніж торік.
- 16 липня Центр протидії дезінформації спростував нові фейки РФ.
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