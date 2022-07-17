Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.

На Запоріжжі голова окупаційної "ВЦА" видав указ, що на всіх противників окупантів і колаборантів чекає вигнання.

На Херсонщині росіяни від імені "ВЦА" оприлюднили розпорядження про заборону місцевим будь-якого волевиявлення.

У Маріуполі на Донеччині хворі на діабет можуть отримати інсулін, тільки якщо прийом проводять "спеціалісти ДНР". Для місцевих це неможливо.

У Сєверодонецьку на Луганщині росіяни планують запустити хімічне підприємство "Азот", унаслідок чого може статися техногенна катастрофа.

На Харківщині деякі сільськогосподарські угіддя тимчасово не можна використовувати через мінування їх окупантами.

У Криму самопроголошений голова Сергій Аксьонов назвав цьогорічний туристичний сезон невдалим. Кількість відпочивальників у 2022 році на 40% менша, ніж торік.

16 липня Центр протидії дезінформації спростував нові фейки РФ.

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