Про це повідомляє BoxingScene.

За словами Дерев'янченка, у поєдинку проти Мунгуї за "срібний" титул Всесвітньої боксерської ради в другій середній вазі (до 76,2 кг) він виграв щонайменше вісім раундів, тому вимагатиме у мексиканця реваншу.

"Це був близький бій. Думаю, я переміг. Я контролював кожен раунд. Я виграв вісім раундів. Я хочу реванш. Я не засмучений, тому що знаю, що виграв бій. Відчував, що переміг, тому що вболівальники були за мене. Я поважаю це. Я б'юся для людей", – сказав Дерев'янченко.

Судді за підсумками 12 раундів одностайно віддали Мунгуї перемогу над Дерев'янченком - 115:112, 114:113, 114:113. У заключній трихвилинці мексиканець відправив українця в нокдаун ударом по корпусу.