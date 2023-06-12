"Виграв 8 раундів": Український боксер заявив, що його засудили у бою за титул WBC
Українець Сергій Дерев'янченко не погодився із рішенням суддів, які віддали мексиканцю Хайме Мунгуї перемогу в бою за титул WBC Silver
Про це повідомляє BoxingScene.
За словами Дерев'янченка, у поєдинку проти Мунгуї за "срібний" титул Всесвітньої боксерської ради в другій середній вазі (до 76,2 кг) він виграв щонайменше вісім раундів, тому вимагатиме у мексиканця реваншу.
"Це був близький бій. Думаю, я переміг. Я контролював кожен раунд. Я виграв вісім раундів. Я хочу реванш. Я не засмучений, тому що знаю, що виграв бій. Відчував, що переміг, тому що вболівальники були за мене. Я поважаю це. Я б'юся для людей", – сказав Дерев'янченко.
Судді за підсумками 12 раундів одностайно віддали Мунгуї перемогу над Дерев'янченком - 115:112, 114:113, 114:113. У заключній трихвилинці мексиканець відправив українця в нокдаун ударом по корпусу.
- 31 липня 2022 року Сергій Дерев'янченко виграв у американця Джошуа Конлі та здобув першу з 2019 року перемогу.
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