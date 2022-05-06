"Вихід один - 200-й або 300-й": окупант розповів дружині, що в одному зі з'єднань армії РФ із 800 військових залишилося близько 50

Про це свідчить перехоплена Головним управлінням розвідки телефонна розмова.

"Нас уже майже нема", - сказав військовослужбовець цього з'єднання.



Він вважає, що наразі у нього є дві перспективи: загибель або поранення, інакше з України він не повернеться.

Водночас він хоче відмовитися від участі у війні, як це вже зробили інші військові, проте не знає, чи йому вдасться.

"Тому що тут тільки один вихід. Або 200-й, або 300-й. Іншого виходу тут нема", - скаржиться окупант дружині.

На Харківщині СБУ захопила у полон 11 російських снайперів, на Хмельниччині - знешкодила групу диверсантів. Загалом із початку війни підрозділи СБУ ліквідували понад 140 ворожих ДРГ і викрила 4 тис. колаборантів.

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