"Вихід один - 200-й або 300-й": окупант розповів дружині, що в одному зі з'єднань армії РФ із 800 військових залишилося близько 50
Окупант скаржиться своїй дружині на керівництво, бо російська армія втратила 750 із 800 військових лише в одному зі з'єднань
Про це свідчить перехоплена Головним управлінням розвідки телефонна розмова.
"Нас уже майже нема", - сказав військовослужбовець цього з'єднання.
Він вважає, що наразі у нього є дві перспективи: загибель або поранення, інакше з України він не повернеться.
Водночас він хоче відмовитися від участі у війні, як це вже зробили інші військові, проте не знає, чи йому вдасться.
"Тому що тут тільки один вихід. Або 200-й, або 300-й. Іншого виходу тут нема", - скаржиться окупант дружині.
- На Харківщині СБУ захопила у полон 11 російських снайперів, на Хмельниччині - знешкодила групу диверсантів. Загалом із початку війни підрозділи СБУ ліквідували понад 140 ворожих ДРГ і викрила 4 тис. колаборантів.
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