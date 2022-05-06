На Харківщині СБУ захопила у полон 11 російських снайперів, на Хмельниччині - знешкодила групу диверсантів

Про це повідомляє Служба Безпеки України.

У Харківській області у ході спецоперації бійцями СБУ було взято у полон 11 снайперів РФ, які вели обстріл українських позицій.

Крім того, на Хмельниччині контррозвідка СБУ знешкодила ворожу ДРГ із трьох осіб. Зловмисники планували влаштовувати диверсії в регіоні.



У Житомирській області СБУ затримала агента спецслужб РФ. Чоловік збирав розвіддані щодо кількості та боєготовності літаків ЗС України.



На Сумщині було викрито голову однієї з міських рад, його заступника та місцевого депутата, які співпрацювали із російськими окупантами.



А на Київщині бійці СБУ затримали ще двох колаборантів, які сприяли "розквартируванню" окупантів. Зловмисники допомагали росіянам орієнтуватися на місцевості Бучанського району.



Загалом із початку війни підрозділи СБУ ліквідували понад 140 ворожих ДРГ і викрила 4 тис. колаборантів.

Нагадаємо, 29 квітня на Сумщині затримали голову ОТГ за підозрою в держзраді

А 28 квітня оголосили підозру в держзраді депутатці міськради Маріуполя від ОПЗЖ