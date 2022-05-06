На Харківщині СБУ захопила у полон 11 російських снайперів, на Хмельниччині - знешкодила групу диверсантів
На Харківщині підрозділи СБУ захопили у полон 11 російських снайперів, які обстрілювали українські позиції. Крім того, бійці Служби безпеки знешкодили групу диверсантів та затримали колаборантів на Сумщині та Київщині
Про це повідомляє Служба Безпеки України.
У Харківській області у ході спецоперації бійцями СБУ було взято у полон 11 снайперів РФ, які вели обстріл українських позицій.
Крім того, на Хмельниччині контррозвідка СБУ знешкодила ворожу ДРГ із трьох осіб. Зловмисники планували влаштовувати диверсії в регіоні.
У Житомирській області СБУ затримала агента спецслужб РФ. Чоловік збирав розвіддані щодо кількості та боєготовності літаків ЗС України.
На Сумщині було викрито голову однієї з міських рад, його заступника та місцевого депутата, які співпрацювали із російськими окупантами.
А на Київщині бійці СБУ затримали ще двох колаборантів, які сприяли "розквартируванню" окупантів. Зловмисники допомагали росіянам орієнтуватися на місцевості Бучанського району.
Загалом із початку війни підрозділи СБУ ліквідували понад 140 ворожих ДРГ і викрила 4 тис. колаборантів.
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