Про це Зеленський написав у telegram.

"Під час першої в історії двосторонніх відносин телефонної розмови з прем’єр-міністром Ефіопії Абієм Ахмедом Алі розповів про односторонній вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, незаконне блокування судноплавства, обстріли портової та енергетичної інфраструктури України. Обговорили підготовку до Глобального саміту миру та запросив прем’єр-міністра відвідати Україну", - повідомив президент.

Він зазначив, що Україна відправила до Ефіопії майже 300 тисяч тонн продовольства у межах Чорноморської зернової ініціативи. Крім того, у межах гуманітарної програми Grain From Ukraine Ефіопія отримала 90 тисяч тонн українського зерна.

Президент України заявив, що Україна і надалі готова бути гарантом світової продовольчої безпеки та наголосив, що наразі необхідно створити майданчик для діалогу з країнами Африки: "Голос Ефіопії, Африканського Союзу, усієї Африки дуже важливий для нас".

Зеленський додав, що Україна також зацікавлена у розвиткові двосторонніх відносин з Ефіопією в галузях безпеки, цифровізації тощо.