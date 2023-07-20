Вихід РФ із "зернової угоди", обстріли портів та незаконне блокування судноплавства: Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Ефіопії
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 20 липня, провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з прем’єр-міністром Ефіопії Абієм Ахмедом Алі
Про це Зеленський написав у telegram.
"Під час першої в історії двосторонніх відносин телефонної розмови з прем’єр-міністром Ефіопії Абієм Ахмедом Алі розповів про односторонній вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, незаконне блокування судноплавства, обстріли портової та енергетичної інфраструктури України. Обговорили підготовку до Глобального саміту миру та запросив прем’єр-міністра відвідати Україну", - повідомив президент.
Він зазначив, що Україна відправила до Ефіопії майже 300 тисяч тонн продовольства у межах Чорноморської зернової ініціативи. Крім того, у межах гуманітарної програми Grain From Ukraine Ефіопія отримала 90 тисяч тонн українського зерна.
Президент України заявив, що Україна і надалі готова бути гарантом світової продовольчої безпеки та наголосив, що наразі необхідно створити майданчик для діалогу з країнами Африки: "Голос Ефіопії, Африканського Союзу, усієї Африки дуже важливий для нас".
Зеленський додав, що Україна також зацікавлена у розвиткові двосторонніх відносин з Ефіопією в галузях безпеки, цифровізації тощо.
- 20 липня міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що вихід РФ із зернової угоди і її погрози обстрілювати українські судна це "ляпас країнам Африки", які залежать від зерна України.
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