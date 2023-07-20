"Ляпас країнам Африки": глава МЗС Австрії про вихід РФ із зернової угоди

Про це він сказав перед початком Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, пише Укрінформ.

Шалленберг наголосив, що "цинізм Росії не має собі рівних" і суперечить наративам, які поширює країна.

"Відверто кажучи, я повинен сказати, що цинізм російської сторони не має собі рівних. Це – діаметральне протиріччя з тим наративом, який вони поширюють. Це – ляпас країнам Африки та іншим регіонам, які залежать від цього зерна", - каже глава МЗС.

Він розповів, що Євросоюз робив російській стороні пропозиції, які могли б задовольнити РФ, але Москва на них не погодилася. Шалленберг також наголосив, що країна-терорист використовує голод як зброю.

"Була можливість, була гнучкість, але не з російського боку… Я думаю, що цілком зрозуміло, що ми маємо ситуацію, коли Москва цинічно використовує голод як зброю, а також бомбардує головні порти – це реакція", - заявив посадовець.

Припинення Росією дії "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. А Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі.

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії.

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України. Того ж дня Путін назвав умови повернення РФ до "зернової угоди" та зажадав їх негайного виконання.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що єдиною відповіддю Євросоюзу на погрози РФ обстрілювати українські судна із зерном може бути тільки збільшення військової допомоги Україні.

Своєю чергою Міністерство оборони оголосило, що з 21 липня всі судна, що прямують до акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських портів на тимчасово окупованій території, Україна може розглядати як воєнні вантажі.