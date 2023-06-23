Вихідними на півдні втримається спека, а на заході - зливи: прогноз погоди від Наталки Діденко
24 та 25 червня в Україні прогнозують місцями грози та поривчастий вітер, зокрема у західних регіонах, а ось на півдні втримається спекотна погода
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Вихідні будуть в Україні із короткочасними грозовими дощами. Тому, 24-25 червня місцями грозові дощі, при грозах можливі сильні зливи й поривчастий вітер.
Спека втримається у південній частині, а також завтра ще попарить у багатьох областях +25...+31 °C.
Проте вже в суботу температура повітря знизиться на заході, а в неділю у більшості областей повітря стане свіжішим +21...+26 °C, лише на півдні та південному сході до +26...+30 °C.
У Києві грозові дощі - завтра ввечері та місцями в неділю.
24 червня у столиці очікується +27...+29 °C, а 25 червня похолоднішає до +23 °C.
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