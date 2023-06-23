Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Вихідними на півдні втримається спека, а на заході - зливи: прогноз погоди від Наталки Діденко

Вихідними на півдні втримається спека, а на заході - зливи: прогноз погоди від Наталки Діденко

23 червня, 2023 п'ятниця
10:15
Суспільство дощ

24 та 25 червня в Україні прогнозують місцями грози та поривчастий вітер, зокрема у західних регіонах, а ось на півдні втримається спекотна погода

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Вихідні будуть в Україні із короткочасними грозовими дощами. Тому, 24-25 червня місцями грозові дощі, при грозах можливі сильні зливи й поривчастий вітер.

Спека втримається у південній частині, а також завтра ще попарить у багатьох областях +25...+31 °C.

Проте вже в суботу температура повітря знизиться на заході, а в неділю у більшості областей повітря стане свіжішим +21...+26 °C, лише на півдні та південному сході до +26...+30 °C.

У Києві грозові дощі - завтра ввечері та місцями в неділю.

24 червня у столиці очікується +27...+29 °C, а 25 червня похолоднішає до +23 °C.

  • Вчені встановили, що льодовики в Гімалаях можуть втратити до 75% свого об'єму до кінця 2100 року через глобальне потепління, спричинивши небезпечні повені та дефіцит води для людей, які проживають у регіоні гірських систем Азії.
  • Шведська кліматична активістка Ґрета Тунберг повідомила про систематичні репресії проти захисників природи у Франції.  
Прогноз погоди
новини Києва
Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
Читайте також:
збита ракета, Київ 9 травня
22 червня, 2023 четвер
Нічна атака: українська ППО збила три з чотирьох ворожих дронів, є влучання
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
22 червня, 2023 четвер
МОЗ дало поради українцям, що робити в разі радіаційної небезпеки
Данилюк (зліва) у команді Зеленського
22 червня, 2023 четвер
Екссоратник Зеленського працює у спільному з росіянами проєкті з виробництва гіперзвукової зброї, - BBC
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.62
    Купівля 36.62
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 40.19
    Продаж 41.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
23 червня
11:08
Нафтогаз подпав у арбітраж на Газпром
Нафтогаз закликав суд США стягнути з Росії $5 млрд на виконання рішення арбітражу в Гаазі
11:05
Оновлено
обстріл, ППО
У ніч проти 23 червня Росія запустила по Україні ракети. Хронологія подій
11:03
санкції проти Росії
Набув чинності 11-й пакет санкцій ЄС проти Росії
10:32
пігулки
Аж до летального кінця: у МОЗ попередили про наслідки неконтрольованого вживання йодиду калію
10:32
Рівне-військкомати
Скандал з очільником одеського військкомату: в Раді ініціювали перевірки ТЦК по всій Україні
10:30
світ, міжнародний огляд
Як удари по Чонгарському мосту змінять ситуацію на фронті, попередження Зеленського про ЗАЕС поза увагою. Акценти світових ЗМІ 23 червня
10:25
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 червня: євро підскочив догори
10:22
комар
Лихоманка денге та вірус Західного Нілу: у Європі зростає ризик захворювань, що переносять комарі
10:13
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу заявив, що Ізраїль не надасть Україні зброю, бо вона може опинитися в Ірану
10:05
Ексклюзив
Запас касетних боєприпасів на складах США може закрити потреби ЗСУ на три місяці ведення активних наступальних дій, - Згурець
10:01
OPINION
Юрій Богданов
Генерали і політика
09:58
ракета
У ГУР не виключають імовірності нових російських атак на енергетичну інфраструктуру України восени
09:53
Укрпошта оголосила передзамовлення нової марки і колекції мерчу на честь українських розвідників
09:44
Пентагон
"Це боротьба України": у Пентагоні прокоментували удар по Чонгарському мосту
09:40
Представник ГУР Вадим Скібіцький
На фронті протягом 2–3 місяців будуть активні бойові дії, - ГУР
09:32
Ґрета Тунберг
Ґрета Тунберг заявила про "систематичні репресії" проти екоактивістів у Франції
09:15
Євгеній Цимбалюк
Активізація брехні про "брудну бомбу" та "бойових комарів" може свідчити про можливі провокацій з боку РФ, - поспред України в ОБСЄ
08:49
Ексклюзив
Затоплена Нова Каховка
У Новій Каховці вода повністю відійшла, але у частині міста окупанти виставили кордони та оголосили карантинну зону, - мер Коваленко
08:47
ЗСУ
ЗСУ зупинили наступ ворога на двох напрямках
08:24
Окупанти на ЗАЕС
Окупанти не зможуть контролювати наслідки радіологічного інциденту, якщо здійснять теракт на ЗАЕС, - ISW
08:09
За добу Росія втратила в Україні 680 солдатів, 15 бойових бронемашин і 9 безпілотників, - Генштаб ЗСУ
08:00
OPINION
Вадим Денисенко
Смішний ворог — наполовину знищений ворог
07:46
Джо Байден
Байден не відмовився від слів про "Сі Цзіньпіна диктатора" і прагне зустрічі з ним
07:46
Інтерв’ю
президент Польщі Анджей Дуда
Якщо Росія "з'їсть" Україну частково, то потім накинеться на решту та інші країни. Не можна їй цього дозволити, - Дуда
07:39
General Electric вироблятиме в Індії двигуни для винищувачів Tejas
07:12
обстріл, ППО
Уночі над Україною знищили усі 13 крилатих ракет, випущених противником
07:06
Facebook та Instagram закриють канадцям доступ до новин через закон про оплату видавцям новин
07:00
Молодіжна збірна Франції, Євро-2023
Молодіжний Євро-2023: результати усіх матчів 22 червня
06:36
окупанти
Ворог намагається відновити втрачене положення в районі Макарівки, на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень за добу, - Генштаб
05:54
Пентагон
Застосування касетних боєприпасів було б корисним для ЗСУ й ефективним проти російських військ, - Пентагон
05:30
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
МЗС України закликало G7 та ЄС вжити термінові заходи, щоб не допустити ядерну катастрофу на ЗАЕС
05:01
Ключевська Сопка
У Росії почалось виверження вулкана Ключевська Сопка. Він один з найбільших у Євразії
02:46
Курськ
У Курську прогриміли вибухи. Нібито спрацювала ППО
01:57
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 22 червня
01:38
Інфографіка
Минай - Інгулець
УПЛ: Який вигляд має підсумкова таблиця чемпіонату України після техпоразки "Зорі" у матчі з "Минаєм"
01:10
Євген Борисов
В ОК "Південь" відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон. Журналісти стверджують, що знайшли у нього віллу в Іспанії
00:52
санкції проти рф
ЄС пішов на поступки Угорщині заради ухвалення 11 пакету санкцій проти РФ, - Bloomberg
00:49
Сенат США
"Використання РФ ядерної зброї в Україні - це війна проти НАТО": у Сенаті США зареєстрували резолюцію
00:22
Сандро Тоналі, молодіжна збірна Італії
Франція перемогла Італію у матчі фаворитів молодіжного Євро-2023
00:12
Шмигаль у США
Інтеграцію України до НАТО уже підтримують 20 країн-членів Альянсу, - Шмигаль
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV