Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Вихідні будуть в Україні із короткочасними грозовими дощами. Тому, 24-25 червня місцями грозові дощі, при грозах можливі сильні зливи й поривчастий вітер.

Спека втримається у південній частині, а також завтра ще попарить у багатьох областях +25...+31 °C.

Проте вже в суботу температура повітря знизиться на заході, а в неділю у більшості областей повітря стане свіжішим +21...+26 °C, лише на півдні та південному сході до +26...+30 °C.

У Києві грозові дощі - завтра ввечері та місцями в неділю.

24 червня у столиці очікується +27...+29 °C, а 25 червня похолоднішає до +23 °C.