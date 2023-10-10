Ці речі давно вийшли з моди, а ви їх досі носите? Який саме одяг цього року варто викинути

Кросівки на танкетці

Не чіпляйтесь за старі речі. Не доношуйте те, що вже давно втратило свій вид та актуальність. До того ж, кросівки на танкетках доволі незручні. В них дуже просто підвернути ногу. Балетки чи кеди - це саме те, що дозволить вам легко рухатись та почуватись комфортно.

віддайте перевагу кедам чи балеткам

Фото: з загально доступних джерел

Натуральне хутро

В цілому світі натуральне хутро вже давно стало моветоном. Носити на собі кілька десятків знищених тваринок - що може бути більш огиднішим? На сьогодні в промисловості вже існують чудові еко-хутра, й шубка саме з такого матеріалу буде свідчити про те, що її хазяйка піклується про довкілля на нашій планеті.

багато іменитих брендів давно відмовились від натурального хутра й активно виступають за захист тварин

Фото: з загально доступних джерел

Бандажні сукні

Бандажні сукні доволі сексуальні. Та сьогодні жінки виборюють своє право на рівність із чоловіками. Елегантне вільне вбрання тільки підкреслить вашу приховану сексуальність. Навіщо виглядати вульгарною в сучасному світі?

віддайте перевагу елегантному вільному вбранню

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Штани "афгані"

Будучи на піку в модних трендах, такі штани все ж не надто ошатні в жіночому гардеробі. Але тренд минув, тож, модниці й модники можуть видихнути з полегшенням.

краще носити широкі штани з бавовни, сатину чи віскози

Фото: з загально доступних джерел

Джинси-скінні

Просто зробіть це - викиньте старі джинси! Не чіпляйтесь за старе життя. Придбайте нові джинси елегантного крою. І будьте завжди в тренді!

якщо хочете підкреслити красу ніжок - вибрайте slim fit

Фото: з загально доступних джерел