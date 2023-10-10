Ці речі давно вийшли з моди, а ви їх досі носите? Який саме одяг цього року варто викинути
Мода - примхлива дама. За її трендами не завжди встигаємо слідкувати. Щоб завжди виглядати сучасно - варто не тільки мати свій особливий стиль, а й слідкувати за модними тенденціями кожного сезону. Отже, що варто викинути в цьому році?
Кросівки на танкетці
Не чіпляйтесь за старі речі. Не доношуйте те, що вже давно втратило свій вид та актуальність. До того ж, кросівки на танкетках доволі незручні. В них дуже просто підвернути ногу. Балетки чи кеди - це саме те, що дозволить вам легко рухатись та почуватись комфортно.
- віддайте перевагу кедам чи балеткам
Фото: з загально доступних джерел
Натуральне хутро
В цілому світі натуральне хутро вже давно стало моветоном. Носити на собі кілька десятків знищених тваринок - що може бути більш огиднішим? На сьогодні в промисловості вже існують чудові еко-хутра, й шубка саме з такого матеріалу буде свідчити про те, що її хазяйка піклується про довкілля на нашій планеті.
- багато іменитих брендів давно відмовились від натурального хутра й активно виступають за захист тварин
Фото: з загально доступних джерел
Бандажні сукні
Бандажні сукні доволі сексуальні. Та сьогодні жінки виборюють своє право на рівність із чоловіками. Елегантне вільне вбрання тільки підкреслить вашу приховану сексуальність. Навіщо виглядати вульгарною в сучасному світі?
- віддайте перевагу елегантному вільному вбранню
Фото: www.freepik.com
Штани "афгані"
Будучи на піку в модних трендах, такі штани все ж не надто ошатні в жіночому гардеробі. Але тренд минув, тож, модниці й модники можуть видихнути з полегшенням.
- краще носити широкі штани з бавовни, сатину чи віскози
Фото: з загально доступних джерел
Джинси-скінні
Просто зробіть це - викиньте старі джинси! Не чіпляйтесь за старе життя. Придбайте нові джинси елегантного крою. І будьте завжди в тренді!
- якщо хочете підкреслити красу ніжок - вибрайте slim fit
Фото: з загально доступних джерел
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