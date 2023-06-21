Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Путін зараз загнаний в кут. Він розуміє, що якщо програє війну, то його режиму прийде кінець. Тому він намагається згенерувати всі ресурси, щоб вийти з цієї війни. Програш у війні означатиме кінець для Путіна, можливо й фізичний", - пояснив Маломуж.

Генерал також оцінив загрози застосування Росією ядерної зброї у війні проти України

"Зараз Путін, відчуваючи загрозу, починає погрожувати всім чим тільки можна, в тому числі і ядерною зброєю. Однак він не хоче помирати. Тому, оцінюючи цей факт, слід говорити про загрозу застосування Росією ядерної зброї. Я також хочу наголосити, що в разі застосування ядерної зброї Путін викличе вогонь на себе. Адже це вже буде гра не проти України, а проти всього світу", - додав він.