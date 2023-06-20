Про це пише Reuters.

Під час зустрічі з групою донорів у Каліфорнії у понеділок, 19 червня, президент США Джо Байден на тлі розміщення Росією ядерної тактичної зброї в Білорусі висловився, що загроза використання Путіним такої зброї є реальною.

"Коли я виступав тут близько двох років тому і говорив, що мене турбує пересихання річки Колорадо, всі дивилися на мене, як на божевільного. Вони дивилися на мене, так само як і тоді, коли я сказав, що мене турбує, що Путін може застосувати тактичну ядерну зброю. Це реально", - сказав Байден.

Зазначається, що 17 червня президент США назвав "абсолютно безвідповідальними" плани Росії перемістити свою ядерну зброю на територію Білорусі.

Що відомо про ядерну зброю РФ

25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що до липня в Білорусі побудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. Згодом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в разі необхідності Білорусь може прийняти й стратегічну ядерну зброю.

У квітні міноборони РФ повідомило про передачу Білорусі "іскандерів", які можуть нести заряди в ядерному виконанні. А наприкінці травня білоруська армія провела навчання, в ході яких тренувалася завдавати ударів "іскандерами".

14 червня білоруський диктатор сказав, що країна вже почала отримувати ядерну зброю від РФ. При цьому він наголосив, що її може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.

Також 16 червня російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ передала частину ядерних зарядів до Білорусі. Решту буде передано до кінця року.

Пізніше військові аналітики Інституту вивчення війни казали, що заяви Кремля про передачу ядерних боєголовок є закріпленням фактичного військового контролю РФ над Білоруссю.