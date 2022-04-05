Виключення Росії з ООН і позбавлення її права вето в Радбезі – єдиний шлях для гарантування світової безпеки, – Порошенко

На цьому він наголосив у інтерв'ю Радіо Свобода.

"Почати процес виключення Російської Федерації з членів Організації Об'єднаних Націй і позбавлення її права вето. Бо країна, яка скоїла злочини проти людства і порушує принципи створення ООН, не має права перебувати в складі ООН і тим більше мати право вето", – закликав Порошенко.

Він додав, що Україна не має права діяти по-іншому, це безальтернативний шлях.

"Тут я посилаюся не лише на досвід 1939 року, коли після війни в Фінляндії Росію виключили з Ліги Націй. Така карма в неї, така доля в неї, щоб вона коїла злочини проти людства – і це фактично елемент тотальної міжнародної ізоляції не просто країни агресора, а країни, яка коїть злочини проти людства", – аргументував Порошенко.

Він додав, що такий алгоритм дій прописано у Статуті ООН, який чітко передбачає: країна, яка порушує принципи, які закладені в Статуті, не має права залишатися в Організації.

"Сьогодні ми говоримо про тотальну, міжнародну, енергетичну, економічну, політичну ізоляцію Росії. Це найкоротший шлях до миру. Ми маємо натиснути, якщо хочемо примусити РФ до миру", – переконаний Порошенко.



3 квітня Порошенко закликав екстрено скликати Радбез ООН та Раду ООН з прав людини через звірства російських окупантів на Київщині

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