"Вікна ходять ходуном": мер Федоров повідомив про нові потужні вибухи в Мелітополі

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Мелітополь здригається від міцних вибухів. Потужність прильотів така, що вікна ходять ходуном. Що з настроєм, окупанти?" - написав він о 20:43.

У місцевих телеграм-каналах користувачі повідомляють про начебто масовий обстріл військових об'єктів у передмісті Мелітополя.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко написав про два потужні вибухи в районі аеродрому тимчасово окупованого Мелітополя. Офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.