"Вікна ходять ходуном": мер Федоров повідомив про нові потужні вибухи в Мелітополі
У тимчасово окупованому Мелітополі ввечері 10 лютого пролунало кілька потужних вибухів
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Мелітополь здригається від міцних вибухів. Потужність прильотів така, що вікна ходять ходуном. Що з настроєм, окупанти?" - написав він о 20:43.
У місцевих телеграм-каналах користувачі повідомляють про начебто масовий обстріл військових об'єктів у передмісті Мелітополя.
Військовий журналіст Андрій Цаплієнко написав про два потужні вибухи в районі аеродрому тимчасово окупованого Мелітополя. Офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.
- Сьогодні, 10 лютого, близько 19:20 мер Федоров також повідомляв про вибухи в тимчасово окупованому Мелітополі
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