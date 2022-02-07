Виконавча влада зможе проводити громадські опитування через застосунок "Дія": Кабмін затвердив порядок
Кабінет міністрів затвердив порядок проведення опитування щодо ініціатив, спрямованих на вирішення питань державного управління у різних сферах суспільного життя, які міністерства та інші органи центральної чи місцевої виконавчої влади можуть замовляти через портал "Дія"
Про це йдеться в постанові Кабміну №90 від 7 лютого, передає Еспресо.TV.
"Опитування є збором інформації, що проводиться з метою дослідження загальної думки (позиції) населення щодо ініціатив, спрямованих на вирішення питань державного управління у різних сферах суспільного життя. Опитування не є голосуванням, передбаченим Законом України "Про всеукраїнський референдум", та не є виборами, передбаченими Виборчим кодексом України", - йдеться у постанові.
У тексті документу зазначається, що опитування також не є формою публічного громадського обговорення або ж електронних консультацій з громадськістю.
Замовлення на проведення опитування можна подавати не частіше, ніж раз на місяць. Також декілька опитувань на різні теми може проходити одночасно.
Відповідати на запитання можуть усі користувачі "Дії" або ж окремі категорії користувачів, якщо про це проситиме замовник.
- 5 лютого повідомлялося, що застосунок "Дія" перевіряють міжнародні фахівці на безпеку.
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