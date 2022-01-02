Виконавець ролі Джеймса Бонда отримав лицарський орден
Актор Деніел Крейг, який виконував роль агента 007 Джеймса Бонда, отримав британський лицарський орден Святих Михайла та Георгія
Про це свідчить документ на сайті уряду Великої Британії.
Такою ж нагородою за сюжетом бондіани був відзначений його кіногерой.
Крейг отримав нагороду за заслуги у кіно та театрі. Він став кавалером ордена – це найменша міра старшинства цієї нагороди. За сюжетом книги Яна Флемінга Джеймс Бонд став кавалером ордена Святих Михайла та Георгія у 1953 році.
Крім Крейга, цим та іншими лицарськими орденами було нагороджено низку політиків та дипломатів. Зокрема, Тоні Блер, який обіймав посаду прем'єр-міністра Великої Британії у 1997-2007 роках, удостоївся Ордена Підв'язки – найвищого лицарського ордена в країні.
Деніел Крейг зіграв Джеймса Бонда в останніх п'яти фільмах за мотивами романів журналіста та письменника, офіцера британської військової розвідки Яна Флемінга – "Казино "Рояль", "Квант милосердя", "007: Координати Скайфолл", "007: Спектр" і "Не час вмирати".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 30.53Продаж 31.11
- Актуальне
- Важливе