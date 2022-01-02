Виконавець ролі Джеймса Бонда отримав лицарський орден

Про це свідчить документ на сайті уряду Великої Британії.

Такою ж нагородою за сюжетом бондіани був відзначений його кіногерой.

Крейг отримав нагороду за заслуги у кіно та театрі. Він став кавалером ордена – це найменша міра старшинства цієї нагороди. За сюжетом книги Яна Флемінга Джеймс Бонд став кавалером ордена Святих Михайла та Георгія у 1953 році.

Крім Крейга, цим та іншими лицарськими орденами було нагороджено низку політиків та дипломатів. Зокрема, Тоні Блер, який обіймав посаду прем'єр-міністра Великої Британії у 1997-2007 роках, удостоївся Ордена Підв'язки – найвищого лицарського ордена в країні.

Деніел Крейг зіграв Джеймса Бонда в останніх п'яти фільмах за мотивами романів журналіста та письменника, офіцера британської військової розвідки Яна Флемінга – "Казино "Рояль", "Квант милосердя", "007: Координати Скайфолл", "007: Спектр" і "Не час вмирати".

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